〔欧洲金融〕希腊考虑设立自身SPV,来缓解债券减记带给养老基金的冲击

路透雅典10月28日电---希腊财长Evangelos Venizelos周五表示,该国可能设立其本国特殊目的载体(SPV),以将部分国有资产转至养老基金,来缓冲欧盟(EU)扣减债务协议给这些养老基金债券投资组合所带来的冲击.

希腊担心,欧盟峰会在布鲁塞尔所达成的援救协议--即将民间债券投资者所持2,000亿欧元(2,800亿美元)希腊债券价值减记50%--将导致养老基金的大幅缩水,尽管(希腊)政府承诺不会出现这样的结果.

若不遵从在布鲁塞尔达成的方案--把希腊债务扣减50%且向接受新一笔1,300亿欧元欧盟/国际货币基金组织(IMF)援救基金,希腊就可能成为第一个破产的欧元区成员国,进而引发全球市场震荡.

Venizelos在一份声明中称,"(希腊)政府正在研究设立一个SPV的可能性...这样国有资产就能得以移转,来弥补(债券减记)所带来的任何损失."

养老基金将成为该SPV的股东.

Venizelos并没有明确说明,什麽种类的资产可能被纳入希腊的SPV,但称此类资产转移将不会影响该国的债务水平.(完)