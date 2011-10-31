《中国2011年已发行金融债一览表》--10月31日

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
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泰隆银行 固息次级债 6月 3.5 10 7.30% 第五年末设发行人赎回权
兴业银行 固息次级债 6月 100 15 5.75% 第10年末设发行人赎回权
(601166.SS)
农业银行 固息次级债 6月 500 15 5.30% 第10年末设发行人赎回权
成都银行 固息次级债 5月 24 10 7.00% 第五年末设发行人赎回权
上海银行 固息次级债 5月 25 10 5.6%
25 15 5.8%
中国银行 固息次级债 5月 320 15 5.30% 第10年末设发行人赎回权
(601988.SS)(3988.HK)
深发展 混合资本债 4月 36.5 15 7.50% 第10年末设发行人赎回权
徽商银行 固息次级债 3月 40 15 6.55% 第10年末设发行人赎回权
民生银行 固息次级债 3月 60 10 5.50% 第五年末设发行人赎回权
(600016.SS)(1988.HK) 40 15 5.70% 第10年末设发行人赎回权
东亚银行 固息金融债 3月 20 2 4.39%
(中国)
北京银行 固息次级债 1月 35 15 4.90% 第10年末附发行人选择权
(601169.SS)
注:1、*代表新增
2、中国2010年已发行金融债一览表请点选[ID:nCN1524523](完)
--整理 刘昕; 审校 边竞
发行日程 [DBT-ISU-DIARY-CMN-CN]
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已发行债券 [CN/DBTCN-CFACT]
《中国2011年国债发行中标明细表》《中国2000年以来国债发行情况一览表》
《中国2011年已发行金融债一览表》
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。