《企业看点》--10月31日财务活动报导摘要

路透10月31日电---以下为其它媒体周一对于企业财务相关活动的报导摘要:

* 奥地利投资家Ronny Pecik在接受一报纸采访时证实,在其入股Telekom Austria(TELA.VI)过程中,埃及投资人士Naguib Sawiris有参与进来.[ID:nL5E7LU07T].

* 英国星期日泰晤士报称,爱尔兰富翁Denis O'Brien旗下的加勒比及中北美移动电话公司Digicel,已着手准备收购爱尔兰电信企业Eircom.[ID:nL5E7LU09M].

* 英国星期日电讯报报导称,G4S(GFS.L)的两家大股东Artemis和Schroders将就反对52亿英镑(84亿美元)收购丹麦外包机构ISS[ISSHOI.UL]一事进行投票.[ID:nL5E7LU0AI].

* 德国《明镜》周刊(Der Spiegel)周日报导,法国Suez Environnement(SEVI.PA)计划出售旗下Eurawasser以退出德国市场.[ID:nL5E7LU07Z].

* 据the Mail on Sunday报导,私募股权机构CVC Capital Partners对苏格兰皇家银行(RBS.L)旗下保险部门发出收购要约,报价为约40亿英镑(65亿美元).[ID:nL5E7LU0HI].

* 互联网、电话和电视服务提供商Cablecom执行长在瑞士周日报问及是否会购买法国电信FTE.PA旗下Orange Switzerland时表示,他将考虑一切选项.[ID:nL5E7LU083].(完)

注:路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻.(完)