《企业看点》--10月31日财务活动报导摘要

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透10月31日电---以下为其它媒体周一对于企业财务相关活动的报导摘要:
* 奥地利投资家Ronny Pecik在接受一报纸采访时证实,在其入股Telekom Austria(TELA.VI)过程中,埃及投资人士Naguib Sawiris有参与进来.[ID:nL5E7LU07T].
* 英国星期日泰晤士报称,爱尔兰富翁Denis O'Brien旗下的加勒比及中北美移动电话公司Digicel,已着手准备收购爱尔兰电信企业Eircom.[ID:nL5E7LU09M].
* 英国星期日电讯报报导称,G4S(GFS.L)的两家大股东Artemis和Schroders将就反对52亿英镑(84亿美元)收购丹麦外包机构ISS[ISSHOI.UL]一事进行投票.[ID:nL5E7LU0AI].
* 德国《明镜》周刊(Der Spiegel)周日报导,法国Suez Environnement(SEVI.PA)计划出售旗下Eurawasser以退出德国市场.[ID:nL5E7LU07Z].
* 据the Mail on Sunday报导,私募股权机构CVC Capital Partners对苏格兰皇家银行(RBS.L)旗下保险部门发出收购要约,报价为约40亿英镑(65亿美元).[ID:nL5E7LU0HI].
* 互联网、电话和电视服务提供商Cablecom执行长在瑞士周日报问及是否会购买法国电信FTE.PA旗下Orange Switzerland时表示,他将考虑一切选项.[ID:nL5E7LU083].(完)
注:路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻.(完)
--编译 洪曦; 审校 白云
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。