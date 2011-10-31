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亚洲 | 2011年 10月 31日 星期一 12:52 BJT

〔中国公开市场〕11月央票和正回购到期量3,250亿元,环比降逾一成

路透上海10月31日电---据路透统计显示,中国央行公开市场11月央票和正回购到期量合计将达3,250亿元人民币,较10月的3,770亿元环比下降逾一成.

其中,11月公开市场央票到期量为1,130亿元,正回购到期量为2,120亿元.

以下为2011年11月公开市场各周的到期资金情况(单位:亿元人民币):

时间 央票到期量 正回购到期量 单周到期总量

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2011/11/1-11/4 520 550 1,070

11/5-11/11 390 700 1,090

11/12-11/18 170 390 560

11/19-11/25 50 480 530

11/26-11/30 -- -- --

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合计 1,130 2,120 3,250

注:考虑到资金实际到账时间因素,每周央票和正回购到期量统计时间段为上周六至本周五.(完)

--整理 曲伟治; 审校 边竞/黄凯

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