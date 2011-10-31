〔中国公开市场〕11月央票和正回购到期量3,250亿元,环比降逾一成

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透上海10月31日电---据路透统计显示,中国央行公开市场11月央票和正回购到期量合计将达3,250亿元人民币,较10月的3,770亿元环比下降逾一成.
其中,11月公开市场央票到期量为1,130亿元,正回购到期量为2,120亿元.
以下为2011年11月公开市场各周的到期资金情况(单位:亿元人民币):
时间 央票到期量 正回购到期量 单周到期总量
-------------------------------------------------------
2011/11/1-11/4 520 550 1,070
11/5-11/11 390 700 1,090
11/12-11/18 170 390 560
11/19-11/25 50 480 530
11/26-11/30 -- -- --
-------------------------------------------------------
合计 1,130 2,120 3,250
注:考虑到资金实际到账时间因素,每周央票和正回购到期量统计时间段为上周六至本周五.(完)
--整理 曲伟治; 审校 边竞/黄凯
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。