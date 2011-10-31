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市场报道 | 2011年 10月 31日 星期一 17:03 BJT

〔中国公开市场〕明日将招标发行100亿元一年期央票,较上周减近五成

路透上海10月31日电---中国人民银行周一公告称,明日将在公开市场采用价格招标方式发行100亿元人民币一年期央票,发行量较上周减少近五成.

央行上周二发行的190亿元一年期央票,发行价96.54元,对应收益率连续第九次持平于3.5840%;同时进行的450亿元28天期正回购中标利率2.8%,550亿元七天期正回购中标利率2.7%,均继续走稳.

央行公开市场央票发行状态一般为周二发行一年期央票,周四发行三个月期和三年期央票.不过从实际发行情况来看,三年期品种发行频率并不固定.(完)

欲知详情,请点击中国人民银行网站(here)

--发稿 曲伟治; 审校 张喜良

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