《日本经济焦点》日企勉力应对日圆升值和泰国洪灾影响,守卫竞争优势

路透日本10月31日电---由于日本企业本已遭遇欧美消费支出低迷的打击,而日圆飙升和泰国洪水再令制造商处境雪上加霜,因此日本大型企业要打一场强度更大的硬仗,才能在与其他亚洲同业的竞争中处于不败之地.

因日圆飙升以及供应中断削弱了日本企业的复苏努力,从任天堂至Panasonic,从索尼再到本田,日本企业正在勉力抵抗三星和现代等企业的竞争.而这些企业一直在逐渐蚕食日本企业的竞争优势.

"日圆强势是企业前景的负面因素...当前难以量化(泰国洪灾对业绩)的影响,不过许多企业将受到波及,"瑞穗投资人证券分析师Nobuo Kurahashi称.

"除此之外,宏观经济形势不佳.我想更多企业将下修预估,且许多是科技行业企业."