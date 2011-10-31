《日本经济焦点》日企勉力应对日圆升值和泰国洪灾影响,守卫竞争优势

英国财政：2020年下次全国大选前，税务负担将升至逾30年最高--IFS
路透伦敦2月7日 - 一大型智库周二表示，到了2020年下次全国大选的时候，英国税务负担将升至逾30年来最高，因政府试图在退出欧盟的同时缩减借款。
路透日本10月31日电---由于日本企业本已遭遇欧美消费支出低迷的打击,而日圆飙升和泰国洪水再令制造商处境雪上加霜,因此日本大型企业要打一场强度更大的硬仗,才能在与其他亚洲同业的竞争中处于不败之地.
因日圆飙升以及供应中断削弱了日本企业的复苏努力,从任天堂至Panasonic,从索尼再到本田,日本企业正在勉力抵抗三星和现代等企业的竞争.而这些企业一直在逐渐蚕食日本企业的竞争优势.
"日圆强势是企业前景的负面因素...当前难以量化(泰国洪灾对业绩)的影响,不过许多企业将受到波及,"瑞穗投资人证券分析师Nobuo Kurahashi称.
"除此之外,宏观经济形势不佳.我想更多企业将下修预估,且许多是科技行业企业."
周一日本政府入市干预促使日圆下滑,日圆兑美元跌至79.2日圆左右.
路透伦敦2月7日 - 一大型智库周二表示，到了2020年下次全国大选的时候，英国税务负担将升至逾30年来最高，因政府试图在退出欧盟的同时缩减借款。
路透华盛顿2月6日 - 美国商品期货交易委员会(CFTC)周一下令，福汇(FXCM)、母公司福汇控股、及两名创始合伙人Dror Niv与William Ahdout需支付700万美元，以和解欺诈外汇散户的指控。
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