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亚洲 | 2011年 10月 31日 星期一 12:38 BJT

《外汇动态》离岸基金逢低买入日圆/韩元--交易商

0420GMT---交易商称,离岸基金在日圆/韩元JPYKRW=R触及六周低位後买入该货币对,此前日本当局干预汇市.

日圆/韩元跌3.6%,至14.0053,此前一度低至13.8961,为9月12日以来最低.该货币对突破14.0293,即7月至10月升势的61.8%费波纳奇回档技术位.支撑位在13.62-13.76,分别为200日移动均线切入位和76.4%回档位.

首尔一位分析师称,一些市场人士可能对于日本干预效应会持续多久表示怀疑.(完)

--编译 石冠兰;审校 王冠中

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