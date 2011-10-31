《外汇动态》离岸基金逢低买入日圆/韩元--交易商

日圆/韩元跌3.6%,至14.0053,此前一度低至13.8961,为9月12日以来最低.该货币对突破14.0293,即7月至10月升势的61.8%费波纳奇回档技术位.支撑位在13.62-13.76,分别为200日移动均线切入位和76.4%回档位.