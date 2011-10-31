〔日本数据〕9月房屋开工较上年同期下降10.8%,市场原预期增长

英国财政：2020年下次全国大选前，税务负担将升至逾30年最高--IFS
路透伦敦2月7日 - 一大型智库周二表示，到了2020年下次全国大选的时候，英国税务负担将升至逾30年来最高，因政府试图在退出欧盟的同时缩减借款。
路透东京10月31日电---日本国土交通省周一公布,9月房屋开工较上年同期减少10.8%,为六个月来首次下降,受全球经济放缓疑虑及强势日圆所打击.
数据表现令市场大感意外,市场原预估将增长8.0%.而8月则为上升14.0%.
50家大型建筑公司9月接到的建筑订单较上年同期减少9.3%.
参看完整表格,请点选国土交通省网站,网址为(here)(完)
浏览日本数据相关新闻,请点选[ECI-JP-CMN];
其他经济面新闻请点选[ECI|MCE-CMN]
--编译 龚芳;审校 张若琪
路透伦敦2月7日 - 一大型智库周二表示，到了2020年下次全国大选的时候，英国税务负担将升至逾30年来最高，因政府试图在退出欧盟的同时缩减借款。
路透华盛顿2月6日 - 美国商品期货交易委员会(CFTC)周一下令，福汇(FXCM)、母公司福汇控股、及两名创始合伙人Dror Niv与William Ahdout需支付700万美元，以和解欺诈外汇散户的指控。
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选