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市场报道 | 2011年 10月 31日 星期一 13:13 BJT

〔日本数据〕9月房屋开工较上年同期下降10.8%,市场原预期增长

路透东京10月31日电---日本国土交通省周一公布,9月房屋开工较上年同期减少10.8%,为六个月来首次下降,受全球经济放缓疑虑及强势日圆所打击.

数据表现令市场大感意外,市场原预估将增长8.0%.而8月则为上升14.0%.

50家大型建筑公司9月接到的建筑订单较上年同期减少9.3%.

参看完整表格,请点选国土交通省网站,网址为(here)(完)

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--编译 龚芳;审校 张若琪

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