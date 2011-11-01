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市场报道 | 2011年 11月 1日 星期二 10:14 BJT

〔中国公开市场〕一年央票中标收益率第10次持平于3.5840%--业内人士

路透上海11月1日电---业内人士周二透露,中国央行稍早招标发行的100亿元人民币一年期央票,中标收益率连续第10次持平于3.5840%.

央行公开市场今日未进行正回购操作.

央行上周二发行的190亿元一年期央票,发行价96.54元,对应收益率连续第九次持平于3.5840%;同时进行的450亿元28天期正回购中标利率2.8%,550亿元七天期正回购中标利率2.7%,均继续走稳.

央票具体结果如下(发行量及发行价的单位均为人民币):

一年期央票 发行量 发行价 收益率 收益率较上次增减

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周二 100亿元 96.54元 3.5840% 0 基点(bp)

上周二 190亿元 96.54元 3.5840% 0 bp (完)

--发稿 曲伟治; 审校 张喜良

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