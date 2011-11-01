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市场报道 | 2011年 11月 1日 星期二 09:24 BJT

〔中国公开市场〕央行今日将不进行正回购操作--业内人士

路透上海11月1日电---业内人士周二透露,中国人民银行公开市场今日将不进行正回购操作.

央行稍後还将招标发行100亿元一年期央票,发行量较上周减少近五成.市场预计中标收益率将持平于3.5840%.

央行上周二发行的190亿元人民币一年期央票,发行价96.54元,对应收益率连续第九次持平于3.5840%;同时进行的450亿元28天期正回购中标利率2.8%,550亿元七天期正回购中标利率2.7%,均继续走稳.

央行此前公开市场央票发行状态一般为周二发行一年期央票,周四发行三个月期和三年期央票.不过从实际发行情况来看,三年期品种发行频率并不固定.(完)

--发稿 曲伟治; 审校 丁淑琴

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