〔日圆汇率〕大量美元买盘引燃市场传言日本央行可能设定汇率下限

路透新加坡10月31日电---美元兑日圆周一有一个多小时时间坚守在79.20日圆附近,因日本干预汇市後在该水准有大量美元买盘,引发市场传言称日本可能尝试采取像瑞士一样为美元/日圆设定汇率下限的做法.

因日本当局干预汇市买入美元,美元兑日圆大涨逾4%至79日圆上方.美元兑日圆稍早曾跌至二战来纪录新低75.311日圆.

从0245GMT左右开始,美元触及79.55日圆附近的日内高点,随後出现一些震荡交投,然後在79.20日圆持稳.

一个多小时以後,截至0409GMT,美元兑日圆JPY=仍停留在79.20日圆,日内上涨4.4%.

"我认为他们可能在想,如果瑞士可以设定汇率下限,为什麽日本不能."一名交易员在Reuters Dealing Room聊天室谈到日本当局可能采取的立场时说.

为了应对成长放缓,以及瑞士出口商关于避险投资者将瑞郎推至纪录高位的抱怨,瑞士央行9月将欧元兑瑞郎最低汇率目标设定在1.20瑞郎,并称将通过买入无限量外币来维持这个目标.[ID:nCN1947209](完)