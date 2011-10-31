〔企业并购〕TMX董事会支持Maple的38亿加元收购案,建议股东投票赞成

路透10月31日电---多伦多证券交易所(TSX)所有者TMX Group(X.TO)周日晚表示,董事会一致同意Maple Group对其提出的38亿加元(约合38亿美元)收购案,并敦促其股东投票赞成此项交易.

TMX表示,当前收购价和交易安排仍将不变.此外,已设定3,900万美元的撤销终止费.

Maple Group是一个由13家加拿大金融机构和养老金组成的财团,该财团提出了收购多伦多证交所母公司的提议.

Maple稍早已向加拿大安大略省、魁北克省、艾伯塔省和不列颠哥伦比亚省的监管部门递交了收购TMX Group提案的相关申请.TMX表示,此项交易还需经过监管部门的批准.

TMX还称,Maple收购提案的有效期已被延长至2012年1月31日.(完)