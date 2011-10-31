〔企业并购〕TMX董事会支持Maple的38亿加元收购案,建议股东投票赞成

英国财政：2020年下次全国大选前，税务负担将升至逾30年最高--IFS
路透伦敦2月7日 - 一大型智库周二表示，到了2020年下次全国大选的时候，英国税务负担将升至逾30年来最高，因政府试图在退出欧盟的同时缩减借款。
路透10月31日电---多伦多证券交易所(TSX)所有者TMX Group(X.TO)周日晚表示,董事会一致同意Maple Group对其提出的38亿加元(约合38亿美元)收购案,并敦促其股东投票赞成此项交易.
TMX表示,当前收购价和交易安排仍将不变.此外,已设定3,900万美元的撤销终止费.
Maple Group是一个由13家加拿大金融机构和养老金组成的财团,该财团提出了收购多伦多证交所母公司的提议.
Maple稍早已向加拿大安大略省、魁北克省、艾伯塔省和不列颠哥伦比亚省的监管部门递交了收购TMX Group提案的相关申请.TMX表示,此项交易还需经过监管部门的批准.
TMX还称,Maple收购提案的有效期已被延长至2012年1月31日.(完)
--编译 许娜;审校 艾茂林
路透伦敦2月7日 - 一大型智库周二表示，到了2020年下次全国大选的时候，英国税务负担将升至逾30年来最高，因政府试图在退出欧盟的同时缩减借款。
路透华盛顿2月6日 - 美国商品期货交易委员会(CFTC)周一下令，福汇(FXCM)、母公司福汇控股、及两名创始合伙人Dror Niv与William Ahdout需支付700万美元，以和解欺诈外汇散户的指控。
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