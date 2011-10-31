〔澳新汇市〕澳元和新西兰元兑日圆飙涨但兑美元下挫,因日本干预

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
* 澳元兑日圆一度跳升至83.90,新西兰元兑日圆跳涨至64.54
* 澳元和新西兰元兑美元下挫,但仍有望录得强劲月度涨幅
* 市场预示澳洲央行周二降息机会为80%
路透悉尼/惠灵顿10月31日电---澳元兑日圆周一飙涨至三个月高位,此前日本大举干预以压低日圆,但澳元兑美元下滑.
市场继续以倒计时心态迎接周二澳洲央行政策会议,预计将会出现两年半以来的首次降息.
澳元兑日圆AUDJPY=R升至83.46日圆,盘中一度跳涨逾3%至83.90的高位,当时日本央行入市买入美元/日圆.澳元有望大涨12%,录得1995年以来最大的月度涨幅,扭转上月下挫9%的颓势.
澳洲联邦银行(CBA)策略师Joseph Capurso预料,澳元兑日圆在本周将冲高至85.50日圆,随後将出现回落.
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。