〔澳新汇市〕澳元和新西兰元兑日圆飙涨但兑美元下挫,因日本干预

* 澳元兑日圆一度跳升至83.90,新西兰元兑日圆跳涨至64.54

* 澳元和新西兰元兑美元下挫,但仍有望录得强劲月度涨幅

* 市场预示澳洲央行周二降息机会为80%

路透悉尼/惠灵顿10月31日电---澳元兑日圆周一飙涨至三个月高位,此前日本大举干预以压低日圆,但澳元兑美元下滑.

市场继续以倒计时心态迎接周二澳洲央行政策会议,预计将会出现两年半以来的首次降息.

澳元兑日圆AUDJPY=R升至83.46日圆,盘中一度跳涨逾3%至83.90的高位,当时日本央行入市买入美元/日圆.澳元有望大涨12%,录得1995年以来最大的月度涨幅,扭转上月下挫9%的颓势.

澳洲联邦银行(CBA)策略师Joseph Capurso预料,澳元兑日圆在本周将冲高至85.50日圆,随後将出现回落.