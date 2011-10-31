《中国金融市场本周资金面影响因素一览》--10月31日

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透上海10月31日电---随着中国对银行、保险公司等各类金融机构业务的逐渐放开,中国各个金融市
场的联系更为紧密.目前而言,金融市场资金面主要受新股发行、基金发行、新债发行、债券到期以及中
国人民银行公开市场操作等多重因素影响.
以下为本周内(2011年10月31日-11月4日)可能对金融市场资金面造成影响的主要因素一览:
一.资金占用因素:
1.新股发行
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网上申购日 证交所 公司名称 申购代码 发行量(万股) 发行价(元) 市盈率(倍) 主承销商 解冻日
10/31 深 八菱科技 002592 1,890 17.11 18.40 民生证券 11/3
11/2 深 德尔家居 002631 不超过4,000 -- -- 国信证券 11/7
11/3 深 三丰智能 300276 不超过1,500 -- -- 海通证券 11/8
11/4 深 华西能源 002630 4,200 -- -- 西南证券 11/9
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注:注:最近一个周期的新股认购累计冻结资金1,878.64亿元人民币,详情请点选[ID:nCN1182782]
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2.基金发行
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名称 基金公司 托管行 分销机构 发行时间 备注
申万菱信 申万菱信 工商银行 农业银行、申银万国等 11/1-12/2
可转换债券基金
长盛同禧信用 长盛基金 中国银行 工商银行、中信建投等 10/31-12/2
增利债券基金
易方达双债 易 方 达 建设银行 中国银行、平安证券等 11/7-11/29
增强债券基金
鹏华丰泽分级 鹏华基金 邮储银行 农业银行、海通证券等 11/2-11/25 募集规模上限为30亿份
债券基金(封闭期三年)(LOF) (不包括利息折算的基金份额)
农银汇理中证 农银汇理 交通银行 工商银行、海通证券等 10/28-11/25
500指数基金
财通价值 财通基金 工商银行 交通银行、财通证券等 10/27-11/28
动量混合基金
大成可转债 大成基金 工商银行 农业银行、宏源证券等 10/26-11/25
增强债券基金
中证500指数 泰达宏利 中国银行 建设银行、湘财证券等 10/24-11/25
分级基金
鹏华美国 鹏华基金 境内:建设银行 工商银行、国信证券等 10/26-11/22 募集规模上限为50亿元人民币
房地产基金 境外:道富银行
建信恒稳 建信基金 光大银行 建设银行、国泰君安等 10/24-11/18
价值混合基金
民生加银景气 民生加银 建设银行 民生银行、国泰君安等 10/18-11/18
行业股票基金
中银中小盘成长 中银基金 招商银行 中国银行、中金公司等 10/17-11/18
股票基金
天弘丰利分级 天弘基金 邮储银行 华夏银行、中信建投等 10/24-11/18 发售规模上限为40亿元
债券基金(LOF) (含认购资金在募集期产生的利息)
摩根士丹利华鑫 华鑫基金 建设银行 中国银行、中信证券等 10/17-11/11
深证300增强基金
天治稳定收益 天治基金 中信银行 交通银行、华泰证券等 10/12-11/11
债券基金
海富通国策 海 富 通 中国银行 建设银行、招商证券等 10/10-11/11
导向股票基金
中海消费主题 中海基金 农业银行 招商银行、国泰君安等 10/10-11/4
精选股票基金
大成中证消费 大成基金 农业银行 中国银行、银河证券等 10/10-11/4
主题指数基金
博时回报灵活 博时基金 建设银行 光大银行、长江证券等 10/10-11/4
配置混合基金
中邮上证380 中邮创业 中国银行 招商银行、安信证券等 9/28-10/31
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3.主要新债发行(规模在50亿元人民币以上)
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发债主体 规模 期限 债券类型 缴款时间 备 注
(亿元)
进出口行 150 五年 固息金融债 周四
二.资金投放因素
1.公开市场央票及正回购到期(单位均为亿元人民币)
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央票到期 正回购到期 合计
520 550 1,070
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2.主要债券到期(规模在50亿元人民币以上)
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发债主体 债券类型 到期本金规模 到期时间
(亿元)
财政部 固息国债 200 周日(10月30日)
中石油 中期票据 200 周五
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3.本周新股资金解冻
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简称 发行量(万股) 发行价(元) 中签率(%) 网上冻结资金(亿元) 合计冻结量 申购日 解冻日
龙生股份 1,933.8 11.18 0.37 471.00 474.84 10/26 10/31
仁智油服 2,861 15.00 0.45 760.47 768.45 10/26 10/31
玉龙股份 7,950 10.80 1.11 619.62 635.35 10/27 11/1
八菱科技 1,890 17.11 -- -- -- 10/31 11/3
========================================================================================(完)
--整理 周晓峰/刘昕; 审校 边竞
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。