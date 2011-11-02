〔中国新债〕财政部下周三将招标发行280亿元固息国债,期限50年

路透上海11月2日电---中国财政部周三公告称,将于下周三(9日)在银行间和证交所债市,跨市场招标发行280亿元人民币固息记账式国债,期限50年.

刊登在中国债券信息网的公告显示,该期债为财政部今年第23期记账式附息国债,每半年付息一次,采用单一价格(荷兰式)招标方式,标的为利率,全场最高中标利率为本期国债的票面利率.全部进行竞争性招标,不进行甲类成员追加投标.

该期国债竞争性招标时间为11月9日上午9:30-10:30,11月10日开始发行并计息,11月14日发行结束,11月16日起上市交易.(完)

参看详情,可点选中国债券信息网站(here)