《交易视点》中国可转债处于升势起点,股市反复致下跌将是介入机会--中信

路透上海11月1日电---中国大型投行--中信证券(600030.SS)最新可转债市场周报认为,基于债券市场收益率下降的趋势已经确立，可转债的债底对转债价格的支撑非常明显，转债价格大幅下行风险较小。

我们认为，可转债处于大周期上升阶段的起点，从三个月到半年的投资周期看，未来转债由于股市的反复所导致的下跌会是比较好的买入机会。尤其是石化转债，价格越偏离面值则安全边际越大，相同性质的中行、新钢也值得高度关注，其他国电、工行及燕京转债也都是较好的选择。

我们上期周报中认为，每一轮可转债趋势性上涨相继会出现四个条件促进投资机会的到来，其中很重要的推动转债从“见底”到大幅上涨的条件就是政策周期的拐点和股市的反转，目前应该处于政策周期拐点的前期，也就是政策放松趋势的起点上，而股市虽然过程仍有可能反复，但似乎也正在形成底部的过程中。

**基金公司可转债配置与三季度转债波动。**

（1）基金公司是可转债市场最主要的投资者，其买卖行为决定转债的短期波动。二季度，基金转债持有规模450亿，占转债发行规模的42%，再考虑年金、专户以及社保组合的转债投资，基金可支配投资的可转债配置比重会更高，其决定了转债短期波动。

（2）三季度转债的大幅下跌主要原因来自于债券基金赎回压力引发的转债减仓行为。三季度公募基金净减持转债83亿，其中66亿都是由债券基金减持，主要因为债券基金的赎回压力。近三年四次转债下跌中三次都伴随债券基金减仓，可以认为债券基金减仓转债的集体行为一般都会导致转债的下跌。

（3）债券基金杠杆水平三季度被动上升，主要因为面临赎回时被动抛售流动性最好的转债，而同时资产中的信用债由于流动性的突然消失而难以减持。

（4）除关注经济周期、资产周期、转债条款外，债券基金每一次发生的巨幅申购、赎回对转债市场造成的冲击都值得高度重视。

**转股价下调大幅抬升石化转债估值底，对同类转债具有明显示范效应**

石化转债转股价下调行为并未超预期，但下调速度则远超预期，这其实传递非常明显信号，实际在履行10月10日股东会管理层的表态，“尽最大努力促进石化转债一期转股和二期顺利发行”，及“由于公司原因导致投资人的利益损害一定会予以解决和妥善处理”。

公司既然迅速作出下调转股价决定，应不会在转股价下调幅度再过多计较，转股价调整一步到位力保转债价格面值之上的可能性较大。同时未立刻确定转股价下调幅度也是希望一次成功避免出现超预期情况，同时也是公司为完成目标而使得成本最优的选择。(完)

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