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市场报道 | 2011年 10月 31日 星期一 14:10 BJT

〔日股业绩〕东芝六个月集团净利同比降18.5%,营业利润亦大减23.4%

路透10月31日电---日本东芝(6502.T)公布:

* 六个月集团营业利润为802.5亿日圆,同比下降23.4%.

* 预计2011/12年度集团营业利润为3,000亿日圆.

* 六个月集团税前利润为423.2亿日圆,同比下降38.4%.

* 预计2011/12年度集团税前利润为2,400亿日圆.

* 六个月集团净利为226.7亿日圆,同比下降18.5%.

* 预计2011/12年度集团净利为1,400亿日圆.(完)

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