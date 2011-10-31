〔日股业绩〕东芝六个月集团净利同比降18.5%,营业利润亦大减23.4%

英国财政：2020年下次全国大选前，税务负担将升至逾30年最高--IFS
路透伦敦2月7日 - 一大型智库周二表示，到了2020年下次全国大选的时候，英国税务负担将升至逾30年来最高，因政府试图在退出欧盟的同时缩减借款。
路透10月31日电---日本东芝(6502.T)公布:
* 六个月集团营业利润为802.5亿日圆,同比下降23.4%.
* 预计2011/12年度集团营业利润为3,000亿日圆.
* 六个月集团税前利润为423.2亿日圆,同比下降38.4%.
* 预计2011/12年度集团税前利润为2,400亿日圆.
* 六个月集团净利为226.7亿日圆,同比下降18.5%.
* 预计2011/12年度集团净利为1,400亿日圆.(完)
路透伦敦2月7日 - 一大型智库周二表示，到了2020年下次全国大选的时候，英国税务负担将升至逾30年来最高，因政府试图在退出欧盟的同时缩减借款。
路透华盛顿2月6日 - 美国商品期货交易委员会(CFTC)周一下令，福汇(FXCM)、母公司福汇控股、及两名创始合伙人Dror Niv与William Ahdout需支付700万美元，以和解欺诈外汇散户的指控。
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