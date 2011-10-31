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亚洲 | 2011年 10月 31日 星期一 14:01 BJT

〔中国新债〕上港集团周四将发行14亿元短期融资券,期限九个月

路透上海10月31日电---中国上海国际港务(集团)股份有限公司(600018.SS)周一公告称,将于

周四(11月3日)在银行间债市簿记建档发行14亿元人民币短期融资券,期限九个月.

具体条款如下:

发行人 注册金额 拟发规模 期限 发行日 承销商 主体评级 起息日 上市日

(亿元) (亿元) (月) (缴款日)

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上港集团 34 14 9 11/3簿记建档 招商银行 AAA 11/7 11/8

(600018.SS) 交通银行

===========================================================================================(完)

参看详情,可点选上海清算所网站(here)

--发稿 李宏薇; 审校 张喜良

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