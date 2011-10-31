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市场报道 | 2011年 10月 31日 星期一 14:39 BJT

〔日股业绩〕PANASONIC六个月集团营业利润同比减少,并录得净损

路透10月31日电---日本PANASONIC(6752.T)周一公布:

* 六个月集团营业利润为476.0亿日圆,较上年同期下降71.8%

* 六个月集团税前亏损1,593.4亿日圆,上年同期为盈利1,445.5亿日圆

* 六个月集团净亏1,361.5亿日圆,上年同期为盈利747.2亿日圆

* 预计2011/12年度集团营业利润为1,300亿日圆

* 预计2011/12年度集团税前亏损4,300亿日圆

* 预计2011/12年度集团净亏损为4,200亿日圆(完)

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