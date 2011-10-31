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市场报道 | 2011年 10月 31日 星期一 14:13 BJT

〔日股业绩〕本田汽车六个月集团营业利润同比减少81.1%

路透10月31日电---日本本田汽车(7267.T)周一公布:

* 六个月集团营业利润为750.9亿日圆,较上年同期大降81.1%

* 六个月集团税前利润为1,058.5亿日圆,较上年同期下降74.9%

* 六个月集团净利为922.3亿日圆,较上年同期下滑77.4%

* 第二季集团净利为604.3亿日圆,较上年同期下滑55.5%

* 第二季集团税前利润为765.6亿日圆,较上年同期下滑53.9%

* 第二季集团营业利润为525.1亿日圆,较上年同期下降67.9%.(完)

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