《Kemp专栏》油价涨势力道渐弱,暗示市场或出现剧变

(本文作者为路透专栏撰稿人,以下内容仅代表其个人观点)

撰稿 John Kemp 编译 吴云凌

路透伦敦10月28日电---尽管多头大谈如果全球经济躲过新一轮衰退,明年的石油供应将吃紧,而且油价也三不五时出现空头回补的急涨,但指标原油价格其实正在走软.

布兰特原油期货过去六个月里的数次大型空头回补涨势,其近月合约LCOc1所及高点一次比一次低:4月11日是127美元,4月28日126美元,6月15日121美元,8月1日120美元,9月8日116美元,10月14日114美元,最近一次是10月27日的112美元.

价格的逐步走低并不局限于近月期货合约.2012年12月LCOZ2和2013年12月LCOZ3这两个远月合约也出现了价格峰值逐级下落的同样现象.

这与2009年和2010年的走势形成鲜明对比,当时的合约价格是持续走高,在2011年4月达到顶峰,这期间每一个暂时性合约顶点都高于上一次(只有在2010年春末出现过一次例外).

(link.reuters.com/wed74s)

自从油价从2003年开始大幅上涨以来,这种持续的向下走势一直很少见.(link.reuters.com/cud74s)

油价看多的潜在因素有如下几点:(1)优质原油升水以及布兰特远期出现深度逆价差,显示现货市场供应紧俏;(2)美国联邦储备理事会(美联储,FED)承诺在更长时期内维持低利率,且试图推低长期利率;(3)股市上涨;(4)亚洲需求持续增长;(5)大型大宗商品银行的知名预测人士提出警告,2012年石油供需吃紧会产生持续的价格上涨风险.

然而,油价已在趋弱.

对冲基金和其他资产管理公司依旧深信油价会上涨.美国商品期货交易委员会(CFTC)的数据显示,西德克萨斯中质油(WTI)相关的期货和期权中,基金经理的多空仓比率仍为三比一(link.reuters.com/wud74s).

根据洲际交易所(ICE)的数据,布兰特期货和期权合约的多/空比率是1.77:1,虽低于今年稍早但仍然偏多.

实货交易商也看多."几个月来一直对市场偏紧提出警告的多头实货原油交易商,在与看空的宏观对冲基金的交锋中,到目前为止占据上风,"笔者同事Javier Blas周二在金融时报中写道.

近期美国股市.SPX表现良好.但在股市反弹性上涨期间,指标海运原油价格大致上没有跟进.

**目前油价持续趋低**

未必需要强烈相信效率市场假说(efficient markets hypothesis, EMH)或是技术分析的预测能力,也可以察觉出来,当前基本面或对未来的预期已经发生了结构性变化.

下行走势起始于春末,远早于利比亚供应中断出现接近尾声迹象,也早于市场开始充分意识到全球经济普遍放慢风险之时.

油价趋低可能是各种因素的综合结果:(a)预期利比亚恢复石油出口;(b)调低全球经济增长预估;(c)下调石油需求预估;(d)基金在2010年底和2011年初持有天量石油衍生品多头仓位被平仓;(e)页岩油和其他技术导致对中期石油供应的信心改善.

市场原本认为供应缺口将不断扩大、价格将上涨的看法,似乎已被对供需前景的更强信心(自满?)所取代.

也有可能市场人士现在认为,油价已经达到一个临界点或顶点,再涨下去就会导致全球经济增长放慢,除了非常短期的情况,油价涨势是不可持续的,因而限制了涨幅.

市场不一定就是正确的,也没有什麽可以保证油价不会回到急剧上涨的轨道.和其他金融市场类似,大宗商品市场在处理信息方面是出了名地反复无常和低效.一位资深能源交易商这样说道,"远期曲线不是走势预测,而是我们打赌不会发生的事."

市场屡屡判断错误或是反应过度.石油分析师警告市场对于明年的供需状况过于盲目乐观,且目前存在价格上涨风险(例如期权市场),他们的话或许会被证明是对的.

但是当前价格代表的是投资人看法的总和结果.纵使市场上有种种唱多言论、未来供应即将短缺的说法、还有一些猛烈涨势,但六个月来油价一直在节节下滑.

如果市场对供应、需求、库存和闲置产能的当前及预期水平等信息的处理,只是有一点点效率,即使如此,这股持续走低趋势也已足以显示油价前景发生了需要深究原因的重大变化.(完)