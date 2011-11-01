〔中国数据〕10月制造业PMI终值确认为51.0,略低于初值--汇丰

英国财政：2020年下次全国大选前，税务负担将升至逾30年最高--IFS
路透伦敦2月7日 - 一大型智库周二表示，到了2020年下次全国大选的时候，英国税务负担将升至逾30年来最高，因政府试图在退出欧盟的同时缩减借款。
路透北京11月1日电---汇丰(HSBC)周二公布,中国10月制造业采购经理人指数(PMI)终值为51.0,虽略低于初值51.1,但却是该指数在连续三个月处于萎缩区间後首度恢复增长,且为五个月来最高.
这表明制造业活动明显改观,主要得益于整体新订单恢复增长,推动了产出扩张.
PMI是一个以单一数值概括制造业经济运行状况的综合指标.10月终值为自7月以来,该指数首次回到荣枯分水岭50线上方,也优于6月50.1的水平.
从当月分项数据看,中国制造业的整体新业务三个月以来首次出现增长,为产出增添扩张动力;而受海外市场需求好转推动,新出口订单亦结束持续五个月的收缩状态,并创下九个月最大增速.
同时,平均投入成本的涨幅放缓至四个月以来最小,而产出价格则加速上扬.
PMI高于50表示制造业在扩张,低于50则表明制造业萎缩;它是一个建基于五个单项指标的综合指数,各指标及其权重分别是:新订单0.3、产出0.25、就业人数0.2、供货商供货时间0.15、采购库存0.1,其中供货时间指数作反向计算,使其可比性与其它指标一致.(完)
--发稿 李然; 审校 乔艳红
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路透华盛顿2月6日 - 美国商品期货交易委员会(CFTC)周一下令，福汇(FXCM)、母公司福汇控股、及两名创始合伙人Dror Niv与William Ahdout需支付700万美元，以和解欺诈外汇散户的指控。
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