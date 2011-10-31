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亚洲 | 2011年 10月 31日 星期一 14:13 BJT

〔日本股市〕回吐盘中升幅而收低,因投资者获利了结

路透东京10月31日电---日本股市周一收低,回吐盘中因日本当局干预汇市抑制日圆持续走高而录得的急剧升幅,因投资者担心日圆不会持续走低而了结获利.

日经指数.N225跌0.7%报8,988.39点,但仍录得3.3%的月涨幅.东证股价指数.TOPX跌1%至764.06点.(完)

--编译 石冠兰; 审校 高琦

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