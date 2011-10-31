〔日本股市〕回吐盘中升幅而收低,因投资者获利了结

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透东京10月31日电---日本股市周一收低,回吐盘中因日本当局干预汇市抑制日圆持续走高而录得的急剧升幅,因投资者担心日圆不会持续走低而了结获利.
日经指数.N225跌0.7%报8,988.39点,但仍录得3.3%的月涨幅.东证股价指数.TOPX跌1%至764.06点.(完)
--编译 石冠兰; 审校 高琦
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。