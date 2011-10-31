WPP称中国将在2-4年内成为其全球第二大市场

(本文由路透中文网编译)

路透上海10月30日电---全球最大广告公司WPP(WPP.L)执行长苏铭天(Martin Sorrell)周日表示，公司认为中国将在2-4年内超过英国，成为其全球第二大市场。

WPP一直在中国进行着一系列小规模收购和投资。受美国经济放缓和欧债危机影响，该公司上周下调了2011年的前景预期。

苏铭天在接受路透采访时表示：“我认为中国将在两到三年、或四年内超过英国。”

苏铭天表示，WPP在中国市场的营收额约为11亿美元，目前是WPP以营收计的第四大市场。

中国料将在2012年超过德国，目前德国以13亿美元的营收是该公司在全球的第三大市场。WPP的最大市场是美国，其营收为50亿美元，紧随其後的是英国，营收为20亿美元。

苏铭天表示：“我们在这里有收购，这里也有一些不错的公司，但他们规模很小。因此对我们而言，最大的增长机会并非是收购很多公司，而是自身内生性增长。”（完）