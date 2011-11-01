〔新闻稿〕中国10月制造业生产创五个月最大增速--汇丰

(以下为汇丰发布的中国10月制造业采购经理人指数(PMI)终值报告全文)

中国制造业生产创5月份以来最大增速

主要调查结果：

- 新订单整体恢复增长，支撑产出扩张。

- 新出口业务创1月份以来最大增速。

- 投入成本涨幅放缓，产出价格加速上扬。

10月份数据显示，中国制造业的整体新业务3个月以来首次出现增长，为产出增添扩张动力。新出口订单也恢复增长，厂商相应增加采购，增速为3月份以来最大。同时，平均投入成本的涨幅放缓至4个月以来最小，而产出价格则加速上扬。

作为一个以单一数值概括制造业经济运行状况的综合指标，经季节性调整的汇丰中国采购经理人指数 (PMI ) 10月份数值为51.0，高于9月份（49.9），显示中国制造业的运行状况自六月以来首次出现改善。不过，指数值仍低于长期平均值（52.1），说明增速尚小。

10月份，中国制造业生产连续第三个月保持增长，并且创下5个月以来的最高增速。月内产出增长的背景是新业务恢复扩张。新订单有实质增长，增速为5月份以来最高。调查样本显示，需求状况好转，新接订单量因此出现回升。

新出口订单在10月份也出现回升，不仅结束了持续5个月的收缩状态，还创下9个月以来的最大增速。关于出口增长的原因，受访厂商普遍表示与海外市场需求好转有关。

随着产出需求上升，制造业厂商连续第三个月增加投入品采购。不过，采购库存在10月份继续下降，显示部分厂商仍倾向于削减存货。与此同时，供应商的供货延误率已放缓至非常轻微，为27个月以来最低。

10月份调查显示，制造业就业环比持平。报告用工数量下降的样本表示下降的原因包括人员辞职、退休、以及一些企业缩减规模等。月内增聘人手的厂商则提到业务扩张和新订单增加等因素。

截至10月份，平均投入成本已连续15个月上扬。调查样本显示，原材料涨价是带动投入成本上扬的主要因素。还有样本提到燃料价格上涨。不过，采购价格的涨幅已大幅放缓至4个月以来的最低点，并且远低于长期平均值。与此相反，产出价格不仅创下4月份以来的最大涨幅，而且涨速也超过投入价格。厂商表示需要通过加价来转移上涨的成本。

产出指数

截至10月份，中国制造业生产已连续3个月保持增长。经季节性调整的产出指数虽然创下5个月新高，但指数值显示增速尚属轻微，而且仍低于长期平均值（53.2）。调查样本显示，产出增长主要与新接业务整体回升有关。

新订单指数

10月份数据显示，中国制造业的新接业务恢复增长，经季节性调整的新订单指数3个月以来首次回升至50.0分界线上方。新业务有实质增长，创下5月份以来的最大增速。关于新订单增加的原因，调查样本普遍显示与海内外市场需求好转有关。

新出口订单指数

10月份，中国制造业的新接出口业务量上升，结束了此前持续5个月的收缩状态。经季节性调整的新出口订单指数创下9个月新高，并显示增速温和。调查样本显示，海外需求好转是带动出口销售回升的主要因素。

积压工作指数

10月份，未完成业务出现净增长，将近10%的调查样本显示现有（尚未完成的）业务量环比上升，8%的样本显示环比下降。因此，积压工作的增速仅算轻微，并且低于长期平均值。调查显示，积压工作增加的主要原因是新订单恢复增长。

成品库存指数

经季节性调整的成品库存指数显示，中国制造业的成品库存连续15个月趋降，但10月份降幅为今年3月以来最小。调查样本显示，部分厂商为交付新订单而动用了存货，但同时也有部分厂商因销售不够理想而造成库存积压。

就业指数

10月份，中国制造业就业维持平稳，绝大多数调查样本（约87%）显示用工数量环比持平。报告用工数量下降的样本显示，原因与人员辞职和退休，以及一些企业缩减规模有关。增聘人手的厂商则提到业务扩张计划和新订单增长等因素。

出厂价格指数

10月份，中国制造商提高了产品出厂价格。调查样本显示，厂商加价主要是为了把上涨的投入成本转移给客户。经季节性调整的出厂价格指数创下6个月新高，显示产出价格有实质涨幅。此外，本月平均产出价格的涨幅大于投入成本。

投入价格指数

经季节性调整的10月份投入价格指数显示，中国制造业的平均投入成本连续15个月上扬，但10月份涨幅已大幅放缓，为15个月以来的次低值。关于投入成本上扬的原因，受访厂商表示主要与原材料涨价有关。燃料成本也比9月份有所上升。

供应商供货时间指数

10月份，供应商的平均供货时间仍有延误，但程度甚轻，绝大多数调查样本（将近94%）显示供货时间环比持平。经季节性调整的供应商供货时间指数创下27个月以来的新高，并且超过长期平均值（48.1）。调查显示，信贷紧缩影响到部分供应商如期交货的能力。

采购数量指数

10月份，中国制造业的投入品采购量上升，而且增速为7个月以来最高。经季节性调整的采购数量指数连续3个月维持在50.0分界线上方（扩张区间）。增加采购的受访厂商（占比将近17%）普遍把原因归结为产出需求上升。

采购库存指数

10月份，经季节性调整的采购库存指数连续第十个月低于50.0临界值，显示采购库存持续下降。本月降幅虽然环比放大，但仍算轻微。报告库存下降的厂商表示原因是采取了主动降库存的策略。报告库存上升的厂商则表示原因与增加采购有关。