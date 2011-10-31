〔韩国股市〕收低1.1%,三星电子和SK证券逆势上扬

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透首尔10月31日电---韩国股市周一收低,回吐稍早涨幅,因投资者在最近几日的大涨之後暂停买入,且KB金融集团(105560.KS)等金融股下跌也拖累大盘.
三星电子(005930.KS)和SK证券(001510.KS)逆势上扬,其中前者受乐观的智能手机前景提振.
韩国综合股价指数.KS11收低1.06%,报1,909.03点.(完)
--编译 王翔琼;审校 王洋
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。