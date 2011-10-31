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亚洲 | 2011年 10月 31日 星期一 14:22 BJT

〔韩国股市〕收低1.1%,三星电子和SK证券逆势上扬

路透首尔10月31日电---韩国股市周一收低,回吐稍早涨幅,因投资者在最近几日的大涨之後暂停买入,且KB金融集团(105560.KS)等金融股下跌也拖累大盘.

三星电子(005930.KS)和SK证券(001510.KS)逆势上扬,其中前者受乐观的智能手机前景提振.

韩国综合股价指数.KS11收低1.06%,报1,909.03点.(完)

--编译 王翔琼;审校 王洋

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