〔日本股市〕日经指数回吐升幅收低0.7%,因投资者获利了结(更新版)

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
(新增细节)
* 股指一度升逾1%,此前日本干预日圆升势
* 策略师静候美国FOMC会议,寻求日圆走势方向线索
* 日经指数仍录得3.3%的月度升幅
* 东芝、本田和Panasonic公布业绩前暴跌
路透东京10月31日电---日本股市周一收低,回吐盘中因日本当局阻升日圆而录得的急剧升幅,因投资者担心日圆不会持续走低而了结获利.
大型制造商本田汽车(7267.T)、东芝(6502.T)和Panasonic (6752.T)均暴跌,今日收盘後这几家公司将公布财报.
这三家都属于面临日圆升值压力的公司,日圆走强大大削减许多制造商的业绩,泰国近日洪灾导致工厂生产中断,亦对其业绩有影响.
日本财务大臣安住淳表示,日本当局干预了外汇市场,以抗击投机客推高日圆.日圆走强威胁到日本经济从3月大地震中复苏.
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。