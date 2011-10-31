〔日本股市〕日经指数回吐升幅收低0.7%,因投资者获利了结(更新版)

(新增细节)

* 股指一度升逾1%,此前日本干预日圆升势

* 策略师静候美国FOMC会议,寻求日圆走势方向线索

* 日经指数仍录得3.3%的月度升幅

* 东芝、本田和Panasonic公布业绩前暴跌

路透东京10月31日电---日本股市周一收低,回吐盘中因日本当局阻升日圆而录得的急剧升幅,因投资者担心日圆不会持续走低而了结获利.

大型制造商本田汽车(7267.T)、东芝(6502.T)和Panasonic (6752.T)均暴跌,今日收盘後这几家公司将公布财报.

这三家都属于面临日圆升值压力的公司,日圆走强大大削减许多制造商的业绩,泰国近日洪灾导致工厂生产中断,亦对其业绩有影响.