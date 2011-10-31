〔中国股市〕沪综指受金融地产拖累收低,本月涨约4.6%扭转连续三月跌势

中国股市：沪深300指数期货主力6月合约早盘一度跌停，疑遭“乌龙指”
路透北京5月31日 - 中国股市周二早盘大幅反弹，不过沪深300指数期货主力6月合约IF1606 在10点42分左右一度触及跌停，但随后该合约即快速回升，早盘收涨2.96%。市场人士怀疑这可能是该合约遭遇“乌龙指”所致。
路透北京10月31日电---中国股市沪综指周一终止此前五连涨走势小幅收低.受政府再度强调地产调控不动摇打压,地产、金融股领跌大盘.但分析人士认为,目前市场仍处强势之中,投资者信心好转及做多氛围聚集令股指仍存一定上升空间.
沪综指.SSEC收报2,468.250点,下跌5.160点或0.21%,上周该股指连续五个交易日上扬.同时,该股指10月累计上涨约4.6%,扭转此前连续三月跌势.
湘财证券分析师徐广福表示,政府再度强调房地产调控不动摇对地产股有打压,同时,市场亦存在内在整固需求.
"大盘存在回档要求,由于短期涨幅过快,短线拉升迅速,因而获利盘较多."但他指出,市场仍处于强势之中,短期调整将不改长期上行走势,未来有可能进一步攀升至2,550-2,600点.
中国国务院周六召开常务会议,重申要注重政策的针对性、灵活性和前瞻性,适时适度进行预调微调,同时明确指出要坚定不移地搞好房地产调控.[ID:nCN1184594]
今日上证金融地产行业指数.SSEFN收跌0.93%.
沪深300指数11月合约CIFX1尾盘报2,695.0点,跌0.56%,成交量为170,969手.(完)
--发稿 尹嫄婷; 审校 曾祥进
路透北京5月31日 - 中国股市周二早盘大幅反弹，不过沪深300指数期货主力6月合约IF1606 在10点42分左右一度触及跌停，但随后该合约即快速回升，早盘收涨2.96%。市场人士怀疑这可能是该合约遭遇“乌龙指”所致。
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