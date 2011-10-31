修正:〔东京汇市〕美元/日圆触及三个月高位,受日本当局干预汇市影响

(更正:因英文有误,正文小标前一段应为日本央行"上周四"通过扩大政府债券购买规模来放松货币政策,非"上周五".)

* 美元/日圆在日本当局干预後持稳于79.20日圆附近,交易商指因存在大量买单

* 美元/日圆曾在早盘一度跌至75.31日圆纪录低位

* 交易商称,美元不太可能持续上扬,关注国际市场反应

路透东京10月31日电---美元/日圆周一创下三年来最大涨幅,此前日本当局入市干预以遏制日圆涨势,但交易商质疑此举是否能产生长期效应.

美元/日圆JPY=上涨逾4%,至79.55日圆,亚洲早盘在EBS交易平台曾触及75.31日圆的纪录低位.

美元兑日圆持稳于79.20逾两个小时,此前日本当局出手在该水准大量买进,促使交易商臆测,日本或希望仿效瑞士,设置美元兑日圆汇价底限.

不过当瑞士央行9月对瑞郎兑欧元设限之时,日本官员称,日本经济太大,难以出台此种举措.交易员怀疑当局能否长期维持日圆于任何特定水准.

摩根大通证券首席利率策略师山胁贵史表示,"干预的效果或许是短暂的,但当局可能不得不展示实力."

山胁贵史称,"美元兑日圆汇率的政治意义巨大,因此他们不得不通过这样或那样的方式对其实施影响,尽管干预将不会对实体经济带来太多影响."

日本财务大臣安住淳表示,该国于0125GMT单方面干预了汇市,而且将进一步干预,直至对结果感到满意.

由于瑞郎钉住欧元,以及尽管美国第三季GDP数据较好,美联储仍可能进一步放松货币政策,令美元承压,致使日圆重新成为惊慌的投资者寻求避险资产的关注焦点.

自从8月4日卖出4.5万亿(兆)日圆(约合594亿美元)干预汇市後,东京第二次出手干预,此前数周日本政府和央行官员不断警告称,他们对日圆升值的耐心逐渐消失.

"时机十分好.日本央行上周放宽政策为其打好了铺垫.投机客的日圆多仓已经增加,干预是这种情况下最有效的措施,"野村证券资深外汇策略师Yunosuke Ikeda表示.

日本央行上周四通过扩大政府债券购买规模来放松货币政策.美国商品期货交易委员会(CFTC)最新数据显示,10月25日止当周,汇市投机客将日圆净多仓规模增加了一倍,至54,279口,为8月初以来最高.

**对美元/日圆汇率下限持怀疑态度**

虽然交易商对日本当局会设定美元/日圆汇率下限持怀疑态度,但外汇期权市场显示,交易商为日本财务省目前将捍卫79.20日圆水准做好准备.

一个月美元/日圆期权隐含波动率JPY1MO=跌至9.2%,此前在日本当局出手干预後短暂跳升至10.3%.

"像往常一样,干预规模和买入的金额目前尚不得而知.我们认为规模可能与前次干预相仿(2010年9月15日干预规模为2.1万亿日圆,今年8月4日干预规模为4.5万亿日圆),甚至可能更大,"巴克莱资本驻东京的首席外汇策略师山本雅文称.

日本当局出手干预之际,正值11月3-4日法国将举行主要议题为欧债危机的G20峰会,而上周五意大利公债标售中的得标利率创下纪录高位,突显市场担心,尽管最近达成欧盟援助协议,但仍有很多问题待解决.

"他们(日本当局)似乎比其它国家更加在意国际批评舆论,我想在G20会议前,他们难以反复进行多番日圆抛售行动,"花旗驻新加坡的外汇策略师Todd Elmer说.