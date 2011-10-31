《交易视点》中国出手救援欧洲,要有原则--第一创业证券

路透上海10月31日电---欧盟峰会就处理欧债危机达成协议，欧元区前景现曙光。中国第一创业证券创金资产董事总经理万晓西撰写的报告称，基于道义上，正如德国不得不救希腊，中国也必将对欧洲伸出援助之手。但是如果中国在欧元解体前进行实质性大规模救助，一旦欧元解体或救助失败，其冲击将难以预料。

因此中国参加救助必须坚持三原则：一、欧盟把中国视为朋友，即取消武器禁运和承认市场经济地位；二、量力而为；三、取得民意支持，向德国和欧元区成员国学习，所有援助方案应提交全国人大表决通过。

比如德国议会10月26日通过了增强EFSF杠杆化的方案，但是设定了多重限制：德国的救助担保不超过目前的2,110亿欧元水平；在EFSF杠杆模式确定後需要再次获得议会预算委员会的批准;救助基金杠杆化後，不允许欧洲央行继续在二级市场上购买债券

此前出炉的欧洲债务危机解决方案显示,欧洲领导人拟将救援基金扩增至四倍,达到1万亿(兆)欧元,并敦促希腊债权人接受手中所持债券价值减记超过50%,另外欧洲也就欧洲银行业资本重组和发挥救助基金杠杆作用达成一致.但其结束债务危机的计划细节尚未全部成型.[ID:nCN1178028]

**欧元必然解体**

万晓西认为,目前欧债危机已经演化为欧元危机，欧元必然解体。

第一、根本原因在于欧元没有惩罚机制，因此只可同富贵，不能共患难。一个组织，赏罚不均尚会溃败，况且只赏不罚。

第二、从历史上看，合纵总是败于连横，只要有一国自私自利。

第三、从决策机制来看，17个成员国一致同意效率何其低下，欧盟各国民意滔滔，德法执政党选举接连失利。

第四、经济实力来看，一旦意大利出事，德法是无力救助的，随着债券市场法国与德国10年国债利差飙升至欧元成立以来历史高点，法国也已经摇摇欲坠。

第五、从短期来看，似乎万事俱备，只欠东风。政客主导下的凯恩斯主义导致高负债，一旦成为舆论焦点，保守的债权人接连退出，债务问题演变为主权债务危机是水到渠成，加上高杠杆的银行运用储户的资金购买曾经安全的债券所引发的银行危机，而希腊、意大利的债务国则拥有终极武器，可以选择违约，如果国内反弹太大或者德国要价太高，再加上反欧元势力推波助澜。(完)