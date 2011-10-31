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亚洲 | 2011年 10月 31日 星期一 15:00 BJT

〔东京美债〕10年期美国公债持稳,市场关注美联储政策会议

路透东京10月31日电---美国10年期公债周一在亚洲上涨,上周大幅下跌後吸引买家出手,不过市场交投料继续保持清淡,因为市场人士等候本周稍晚的重要经济事件,其中包括美国联邦储备理事会(美联储,FED)货币政策会议和美国经济数据.

10年期美国公债US10YT=RR价格上涨8/32,收益率(殖利率)在2.293%附近,较周五美国尾盘下跌3个基点.

上周五10年债收益率最高涨至2.420%,为自8月初以来最高,因市场期待已久的欧债危机解决方案终于出炉,使投资者放弃美国公债等避险资产.

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