〔东京美债〕10年期美国公债持稳,市场关注美联储政策会议

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透东京10月31日电---美国10年期公债周一在亚洲上涨,上周大幅下跌後吸引买家出手,不过市场交投料继续保持清淡,因为市场人士等候本周稍晚的重要经济事件,其中包括美国联邦储备理事会(美联储,FED)货币政策会议和美国经济数据.
10年期美国公债US10YT=RR价格上涨8/32,收益率(殖利率)在2.293%附近,较周五美国尾盘下跌3个基点.
上周五10年债收益率最高涨至2.420%,为自8月初以来最高,因市场期待已久的欧债危机解决方案终于出炉,使投资者放弃美国公债等避险资产.
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。