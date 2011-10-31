〔日股业绩〕本田汽车第二财季获利大幅下滑,罕见取消年度财测(更新版)

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* 因汇率及泰国洪水等不确定因素而撤销财测

* 第二季集团营业利润大降68%至525亿日圆,预估为635亿

* 本田汽车今年受日本和泰国灾害的影响最深

路透东京10月31日电---日本本田汽车(7267.T)周一罕见地撤销了年度获利指引,因受外汇市场和泰国洪水等不确定因素的拖累,而此时正值本田刚开始从3月日本地震和海啸的冲击中恢复.

在日本汽车厂商中,本田今年受到这两场灾害的影响最甚,刚开始从日本东北部地区供应中断的影响中缓慢复苏,在泰国Ayutthaya工业区的汽车工厂却又直接遭到损失.

本田此前一直计划在本财年的下半年度中,将整体汽车产量提高到地震前计划的125%,以增加3月11日灾害後下降的库存.

过去三个月来,汽车供应不足造成本田在美国市场的销量下滑,令其排名低于日产(Nissan)汽车(7201.T).