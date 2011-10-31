〔日股业绩〕本田汽车第二财季获利大幅下滑,罕见取消年度财测(更新版)

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
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* 因汇率及泰国洪水等不确定因素而撤销财测
* 第二季集团营业利润大降68%至525亿日圆,预估为635亿
* 本田汽车今年受日本和泰国灾害的影响最深
路透东京10月31日电---日本本田汽车(7267.T)周一罕见地撤销了年度获利指引,因受外汇市场和泰国洪水等不确定因素的拖累,而此时正值本田刚开始从3月日本地震和海啸的冲击中恢复.
在日本汽车厂商中,本田今年受到这两场灾害的影响最甚,刚开始从日本东北部地区供应中断的影响中缓慢复苏,在泰国Ayutthaya工业区的汽车工厂却又直接遭到损失.
本田此前一直计划在本财年的下半年度中,将整体汽车产量提高到地震前计划的125%,以增加3月11日灾害後下降的库存.
过去三个月来,汽车供应不足造成本田在美国市场的销量下滑,令其排名低于日产(Nissan)汽车(7201.T).
本田汽车还撤销了年度全球汽车销量预估,因泰国工厂处于无限期停工状态.之前本田预计将售出351.2万辆汽车.
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。