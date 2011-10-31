(重发)〔欧元区金融〕欧元区危机有蔓延风险--德国央行总裁魏德曼

英国财政：2020年下次全国大选前，税务负担将升至逾30年最高--IFS
路透伦敦2月7日 - 一大型智库周二表示，到了2020年下次全国大选的时候，英国税务负担将升至逾30年来最高，因政府试图在退出欧盟的同时缩减借款。
(重发以跟上红条)
路透柏林10月31日电---德国央行总裁魏德曼周一称:
* 为确保金融体系的稳定,有必要对市场监管进行改革
* G20峰会迫切需要解决太大而不能倒(TOO-BIG-TO-FAIL)、影子银行以及衍生品交易问题
* 受到威胁的欧元区成员必需整顿预算,进行结构性改革
* 希腊债务减免会减轻负担,但该国的基本面问题并未得到解决
魏德曼:若给人留下援助和债务减免是唯一应对举措的印象,那麽欧元区危机将蔓延至其他国家(完)
路透伦敦2月7日 - 一大型智库周二表示，到了2020年下次全国大选的时候，英国税务负担将升至逾30年来最高，因政府试图在退出欧盟的同时缩减借款。
路透华盛顿2月6日 - 美国商品期货交易委员会(CFTC)周一下令，福汇(FXCM)、母公司福汇控股、及两名创始合伙人Dror Niv与William Ahdout需支付700万美元，以和解欺诈外汇散户的指控。
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