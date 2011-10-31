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市场报道 | 2011年 10月 31日 星期一 15:36 BJT

(重发)〔欧元区金融〕欧元区危机有蔓延风险--德国央行总裁魏德曼

(重发以跟上红条)

路透柏林10月31日电---德国央行总裁魏德曼周一称:

* 为确保金融体系的稳定,有必要对市场监管进行改革

* G20峰会迫切需要解决太大而不能倒(TOO-BIG-TO-FAIL)、影子银行以及衍生品交易问题

* 受到威胁的欧元区成员必需整顿预算,进行结构性改革

* 希腊债务减免会减轻负担,但该国的基本面问题并未得到解决

魏德曼:若给人留下援助和债务减免是唯一应对举措的印象,那麽欧元区危机将蔓延至其他国家(完)

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