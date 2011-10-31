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亚洲 | 2011年 10月 31日 星期一 15:19 BJT

〔日本个股〕本田营业年度下半年泰国工厂汽车生产将举步维艰

路透东京10月31日电---日本本田汽车(7267.T)周一称,本田截至2012年3月的营业年度下半年间,在泰国的工厂生产将举步维艰,此前泰国发生严重洪灾.

本田汽车财务长池史彦在记者会上称,本田还预计,在印尼、越南、巴基斯坦的汽车生产将中断,因为这些工厂均使用产自泰国的配件.(完)

--编译 白云;审校 王丽鑫

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