〔日本个股〕本田营业年度下半年泰国工厂汽车生产将举步维艰

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透东京10月31日电---日本本田汽车(7267.T)周一称,本田截至2012年3月的营业年度下半年间,在泰国的工厂生产将举步维艰,此前泰国发生严重洪灾.
本田汽车财务长池史彦在记者会上称,本田还预计,在印尼、越南、巴基斯坦的汽车生产将中断,因为这些工厂均使用产自泰国的配件.(完)
--编译 白云;审校 王丽鑫
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。