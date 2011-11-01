〔中国数据〕10月汇丰制造业PMI终值返回50上方,为"软着陆"再添助力(更新版)

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* 10月汇丰中国制造业PMI终值回升至51.0

* 为7月以来首次恢复扩张,并创五个月最大增速

* 新业务增长,扶助产出增加

* 制造业明显改观,为宏调赢得更多松绑空间

路透北京11月1日电---汇丰(HSBC)发布的中国10月制造业采购经理人指数(PMI)终值回升至51.0,为7月以来首次回到荣枯分水岭上方,并创五个月最大增速.这表明制造业明显改观,为中国经济"软着陆"再添助力,并给宏观政策赢得更多松绑空间.

汇丰新闻稿称,国内制造业整体新业务三个月以来首次出现增长,支撑产出扩张.其中受海外市场需求好转推动,新出口订单亦结束持续五个月的收缩状态,并创下九个月最大增速.

"10月PMI终值证实,国内外两个市场的新业务都在上升,并推动中国制造业活动明显改观,"汇丰银行中国区首席经济学家屈宏斌称.

"我们预计中国稳健的货币政策会在未来数月中出现有针对的放松."他说.

汇丰发布的PMI分项数据并显示,10月制造业平均投入成本已连续15个月上扬,但涨幅放缓至四个月以来最小.

同时,产出价格则加速上扬,创六个月新高.厂商纷纷表示需要通过加价来转移上涨的成本.

屈宏斌认为,虽然产出价格稍微加速上升,但整体的价格升幅仍然处于回落趋势."这也为中国政府宏观政策的微调提供了馀地,以更好地平稳增长和通胀的关系."

中国国务院上周六召开常务会议,重申要注重政策的针对性、灵活性和前瞻性,适时适度进行预调微调,要敏锐、准确地把握经济走势出现的趋势性变化.[ID:nCN1184594]

汇丰数据并显示,随着产出需求上升,中国制造业的投入品采购量上升,而且增速为七个月最高;但采购库存持续下降,为连续10个月低于50的临界值,表明部分厂商仍倾向于主动削减库存.

PMI是一个建基于五个单项指标的综合指数,高于50为扩张,低于50为萎缩.各指标及其权重分别是:新订单0.3、产出0.25、就业人数0.2、供货商供货时间0.15、采购库存0.1,其中供货时间指数作反向计算,使其可比性与其它指标一致.

中国物流与采购联合会(CFLP)此前发布10月官方PMI指数环比回落0.8个百分点至50.4%,低于路透调查中值结果51.6%,结束连续两月上升态势回落.[ID:nCN1188606]

中国10月官方及汇丰PMI图表,请点选链接(r.reuters.com/tum74s)(完)