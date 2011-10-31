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亚洲 | 2011年 10月 31日 星期一 15:12 BJT

〔澳洲股市〕收低1.3%,复航消息推动澳洲航空股价劲扬

路透悉尼10月31日电---澳洲股市周一收低1.3%,尾随全球市场的疲势,且大盘在最近几周上涨後浮现获利抛压.

澳洲航空(QAN.AX)因恢复营运而上涨4.3%,此前该国劳动仲裁机构命令该公司飞机复航,对澳洲10年来最严重,并导致该公司国际航线飞机全部停飞的劳资纠纷进行干预.[ID:nCN1184864]

成交清淡,投资人在澳洲央行周二作出利率决议前不愿建仓.

最新数据显示,指标S&P/ASX 200指数收盘下跌55.2点,至4,298.10点.该指数本月涨幅仍达7.2%.(完)

--编译 龚芳;审校 丁琦

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