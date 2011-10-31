〔澳洲股市〕收低1.3%,复航消息推动澳洲航空股价劲扬

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透悉尼10月31日电---澳洲股市周一收低1.3%,尾随全球市场的疲势,且大盘在最近几周上涨後浮现获利抛压.
澳洲航空(QAN.AX)因恢复营运而上涨4.3%,此前该国劳动仲裁机构命令该公司飞机复航,对澳洲10年来最严重,并导致该公司国际航线飞机全部停飞的劳资纠纷进行干预.[ID:nCN1184864]
成交清淡,投资人在澳洲央行周二作出利率决议前不愿建仓.
最新数据显示,指标S&P/ASX 200指数收盘下跌55.2点,至4,298.10点.该指数本月涨幅仍达7.2%.(完)
--编译 龚芳;审校 丁琦
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。