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市场报道 | 2011年 10月 31日 星期一 15:25 BJT

〔日本央行〕总裁白川方明:非常希望财务省的干预能使汇率稳定

路透大阪10月31日电----日本央行总裁白川方明:

* 非常希望财务省的干预能使汇率稳定

* 需密切关注全球市场走势

* 相比雷曼危机之前,日圆相对处于很高水平

* 需要尽力防止欧债危机引发全球性金融危机

* 日本央行一直在考虑还能采取哪些举措以实现可持续经济成长

* 日本央行已经采取大胆的货币宽松举措

* 必须实现尽力实现1%的物价增长目标,然後再力争提高通胀

* 如果给人留下日本央行购买公债来使债务货币化的印象,将损及市场对日本财政的信任

* 不能排除日本出现像欧洲那样债券收益率突然上升的可能性 (完)

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