〔日本央行〕总裁白川方明:非常希望财务省的干预能使汇率稳定

英国财政：2020年下次全国大选前，税务负担将升至逾30年最高--IFS
路透伦敦2月7日 - 一大型智库周二表示，到了2020年下次全国大选的时候，英国税务负担将升至逾30年来最高，因政府试图在退出欧盟的同时缩减借款。
路透大阪10月31日电----日本央行总裁白川方明:
* 非常希望财务省的干预能使汇率稳定
* 需密切关注全球市场走势
* 相比雷曼危机之前,日圆相对处于很高水平
* 需要尽力防止欧债危机引发全球性金融危机
* 日本央行一直在考虑还能采取哪些举措以实现可持续经济成长
* 日本央行已经采取大胆的货币宽松举措
* 必须实现尽力实现1%的物价增长目标,然後再力争提高通胀
* 如果给人留下日本央行购买公债来使债务货币化的印象,将损及市场对日本财政的信任
* 不能排除日本出现像欧洲那样债券收益率突然上升的可能性 (完)
路透伦敦2月7日 - 一大型智库周二表示，到了2020年下次全国大选的时候，英国税务负担将升至逾30年来最高，因政府试图在退出欧盟的同时缩减借款。
路透华盛顿2月6日 - 美国商品期货交易委员会(CFTC)周一下令，福汇(FXCM)、母公司福汇控股、及两名创始合伙人Dror Niv与William Ahdout需支付700万美元，以和解欺诈外汇散户的指控。
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