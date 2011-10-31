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债券 | 2011年 10月 31日 星期一 15:27 BJT

〔欧元债市〕德债开盘上升,因有关欧债危机应对计划的乐观情绪减弱

路透伦敦10月31日电---德国公债周一开盘上升,上周有关欧债危机最新应对计划的乐观情绪减弱,推动风险较高资产走低,并提振避险资产.

德债本周料将在近期区间交投--10年期公债收益率(殖利率)被压制在2.30%下方--投资者持谨慎心态,认为本周召开的20国集团(G20)峰会或令人失望,欧洲增强其救助基金的计划不会有进一步的细节.

上周意大利公债标售需求温和,促使收益率触及欧元问世以来的高位,反映出市场对于债务危机最新应对计划缺乏信心.

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