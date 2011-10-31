〔日本个股〕Panasonic降年度电视机销量预估,美元假设汇率为76日圆

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透东京10月31日电---Panasonic Corp(6752.T)周一将年度电视机销售量预估从2,500万台降至1,900万台.
这家日本电子产品大厂同时在周一表示,目前对于10月至3月间的美元的假设汇率为76日圆,欧元的假设汇率则为105日圆.
该公司指出,预期泰国洪水将不会对年度获利带来重大影响.(完)
--编译 张明钧;审校 田建华
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。