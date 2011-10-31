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亚洲 | 2011年 10月 31日 星期一 15:18 BJT

〔日本个股〕Panasonic降年度电视机销量预估,美元假设汇率为76日圆

路透东京10月31日电---Panasonic Corp(6752.T)周一将年度电视机销售量预估从2,500万台降至1,900万台.

这家日本电子产品大厂同时在周一表示,目前对于10月至3月间的美元的假设汇率为76日圆,欧元的假设汇率则为105日圆.

该公司指出,预期泰国洪水将不会对年度获利带来重大影响.(完)

--编译 张明钧;审校 田建华

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