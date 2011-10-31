〔中国票据市场〕转贴利率持续走稳,月末最後一日交投清淡

路透北京10月31日电---中国票据市场转贴利率周一持续走稳.市场人士表示,时值10月最後一个交易日,各银行信贷规模均已调整到位,故今日票据交投清淡.

"转贴利率基本持平,今天是10月的最後一天,各行信贷规模等之前都操作完毕了,今天的成交量变少了,"华东地区一银行交易员说.

他并指出,部分机构前期票据资产到期,释放出一些额度,加之有机构为明年获得更大的信贷额度,均增加了票据的需求;但是,同期票据供应却显少;供求两端共同作用,使近期票据市场较前期显暖.

他还预计,随着11月初的逐步到来,信贷额度较当前情况会"更从容些",票据转帖利率仍有进一步下行的空间.

以下为路透中国银票转贴参考率(全国)报价<0#CNBAYBMK=>:

1个月(%) 6个月(%) 一年(%)

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今日 10.0200/9.4467 10.6056/9.9436 11.6770/10.8200

上日 10.1016/9.4978 10.6934/10.0178 11.8520/11.0200

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变动 -8.16bp/-5.11bp -8.78bp/-7.42bp -17.50bp/-20.00bp

票据市场是短期资金融通的市场.此前的中国票据市场处于分割状态,在各行各地区之间的流动性较差;交易品种基本限于汇票,交易期限规定在六个月以内,其中银行承兑汇票是最主要的交易工具.交易方式包括回购和转贴(即买断).

**逆回购报价下跌**

而回购报价方面,据路透中国银票回购参考率报价<0#CNBARPYBMK=>,今日全国范围期限一个月内的逆回购(出资方)参考率年利率报价CNT1BARPYFIX=报在6.3393%,较上日6.3556%下跌.

部分期限路透央票参考率CNTBFIX(%):

1个月 3个月

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今日 3.2974/3.2214 3.3684/3.3064

上日 3.2316/3.1566 3.3343/3.2743

注: 路透中国银票转贴参考率目前由中国51家商业银行参与报价.(完)