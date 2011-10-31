〔中国票据市场〕转贴利率持续走稳,月末最後一日交投清淡

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透北京10月31日电---中国票据市场转贴利率周一持续走稳.市场人士表示,时值10月最後一个交易日,各银行信贷规模均已调整到位,故今日票据交投清淡.
"转贴利率基本持平,今天是10月的最後一天,各行信贷规模等之前都操作完毕了,今天的成交量变少了,"华东地区一银行交易员说.
他并指出,部分机构前期票据资产到期,释放出一些额度,加之有机构为明年获得更大的信贷额度,均增加了票据的需求;但是,同期票据供应却显少;供求两端共同作用,使近期票据市场较前期显暖.
他还预计,随着11月初的逐步到来,信贷额度较当前情况会"更从容些",票据转帖利率仍有进一步下行的空间.
以下为路透中国银票转贴参考率(全国)报价<0#CNBAYBMK=>:
1个月(%) 6个月(%) 一年(%)
----------------------------------------------------------
今日 10.0200/9.4467 10.6056/9.9436 11.6770/10.8200
上日 10.1016/9.4978 10.6934/10.0178 11.8520/11.0200
----------------------------------------------------------
变动 -8.16bp/-5.11bp -8.78bp/-7.42bp -17.50bp/-20.00bp
票据市场是短期资金融通的市场.此前的中国票据市场处于分割状态,在各行各地区之间的流动性较差;交易品种基本限于汇票,交易期限规定在六个月以内,其中银行承兑汇票是最主要的交易工具.交易方式包括回购和转贴(即买断).
**逆回购报价下跌**
而回购报价方面,据路透中国银票回购参考率报价<0#CNBARPYBMK=>,今日全国范围期限一个月内的逆回购(出资方)参考率年利率报价CNT1BARPYFIX=报在6.3393%,较上日6.3556%下跌.
部分期限路透央票参考率CNTBFIX(%):
1个月 3个月
----------------------------------
今日 3.2974/3.2214 3.3684/3.3064
上日 3.2316/3.1566 3.3343/3.2743
注: 路透中国银票转贴参考率目前由中国51家商业银行参与报价.(完)
--发稿 曹巍浩; 审校 林高丽
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。