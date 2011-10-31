〔欧股业绩〕巴克莱获利增长5%,因坏账费用减少

路透伦敦10月31日电---英国银行业者巴克莱(BARC.L)公布季度基础获利增长5%,因坏账费用减少,冲抵投资银行营收连续第三季下滑的影响.

其表示,在截至9月的一季,税前利润为24亿英镑(约合39亿美元).不计自身债务价值增加以及其他一次性项目,该银行获利为13.4亿英镑,较上年同期增长5%.