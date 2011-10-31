〔金属期市〕LME期铜下跌,因美元上涨且欧债危机迅速解决期望下降

路透上海10月31日电---伦敦金属交易所(LME)期铜周一跌至8,000美元下方,因美元走坚,且对欧债危机得到快速解决的期望下降,但期铜仍有望录得自去年12月以来的最大单月涨幅.

全球第二大铜矿--印尼Grasberg铜矿供应中断持续,以及中国现货需求,预计将限制铜价跌幅.

0701GMT,伦敦金属交易所(LME)三个月期铜CMCU3跌2.8%至每吨7,950美元,上日曾小涨0.4%.期铜本月有望上涨13.3%,为2010年12月以来最大单月涨幅.

"欧债危机仍为大家所关切,但铜价基本上感受到今日美元劲升带来的压力.这抵消了中国消费者现货需求问题带来的支撑,"长城期货分析师Li Rong称.