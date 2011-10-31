〔金属期市〕LME期铜下跌,因美元上涨且欧债危机迅速解决期望下降

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透上海10月31日电---伦敦金属交易所(LME)期铜周一跌至8,000美元下方,因美元走坚,且对欧债危机得到快速解决的期望下降,但期铜仍有望录得自去年12月以来的最大单月涨幅.
全球第二大铜矿--印尼Grasberg铜矿供应中断持续,以及中国现货需求,预计将限制铜价跌幅.
0701GMT,伦敦金属交易所(LME)三个月期铜CMCU3跌2.8%至每吨7,950美元,上日曾小涨0.4%.期铜本月有望上涨13.3%,为2010年12月以来最大单月涨幅.
"欧债危机仍为大家所关切,但铜价基本上感受到今日美元劲升带来的压力.这抵消了中国消费者现货需求问题带来的支撑,"长城期货分析师Li Rong称.
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。