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亚洲 | 2011年 10月 31日 星期一 15:40 BJT

《外汇动态》欧洲开盘:日本当局干预推高美元/日圆及欧元/日圆

0533GMT---美元兑日圆JPY=上涨逾4%至78.92日圆,此前日本当局干预汇市.这给市场造成一定冲击.欧元兑日圆EURJPY=亦攀升超过3%,报110.56日圆.

欧元兑美元EUR=下跌逾1%,报1.3999美元.(完)

--编译 洪曦;审校 蔡美珍

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