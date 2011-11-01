《交易视点》料11月中国债市将呈现先扬後抑的走势--中金

路透上海11月1日电---中国大型投行--中金公司最新利率月报预计，11月债市将呈现先扬後抑的走势,建议投资者关注10年期政策性银行债和五年期国债的交易型机会。

报告认为,11月前半月由于资金面好转、宏观数据利好以及受一级发行利率走低的刺激，二级市场收益率将重新回落，三年期央票收益率有望降至3.8%，并带动中长期政策性银行债突破前期的低点。

但後半月食品价格反弹以及信贷增量回升将导致债市调整的风险加大，投资者需要开始注重防御，转向定存浮息债或含权Shibor债这些价值洼地。

**料10月CPI增速跌至5.6%**

10月份经济数据将呈现如下特征：第一，通胀加速下滑，预计CPI同比增速跌破6%至5.6%，PPI环比由于企业去库存力度加大在年内首次出现负值，同比增速将大幅回落至5.6%。

第二，内外需收缩导致经济环比增速有进一步下行的风险，工业增加值同比将跌破13%，物价下降推动固定资产投资和消费同比增速加速回落，而贸易顺差可能出现季节性反弹，但不具有趋势性。

第三，存款增长乏力将继续抑制银行的放贷能力，贷款增量可能维持在4,500亿，M2同比增速也保持在13%的低位。

**货币政策逐步放松的方向已确立**

货币政策逐步放松的方向已经确立，但在节奏上仍是渐进的，年内以微调为主，明年可能才会看到法定准备金比率下调这种实质性的放松政策出台。

我们认为微调主要在于两个方面：

第一，通过公开市场操作缓解流动性压力，降低回购利率，从而有助于非信贷融资总量的回升，这一情况在10月份已经出现。

第二，通过针对性的放松对贷存比的监管来提高银行的放贷能力，使贷款月增量在11-12月能够恢复至7,000亿元左右的水平。从总量来看，9月末银行超储率已回升至1.3%左右，法定比率对银行放贷能力的抑制作用并不明显，但超储资金的分布可能并不均匀，中小银行相对较少，所以可以对中小银行的差别准备金比率进行适当调整。

**流动性将继续改善**

11月份流动性将继续改善，回购利率均值有望回落至3.3-3.5%。

首先，公开市场回笼力度随着10月末资金面趋紧会相应减弱，加上3年期央票的停发，净投放量将高于10月。

其次，财政支出时间可能提早，导致财政存款从11月就开始净减少，且投放量可能高于往年。

第三，美元重新走弱推动人民币继续升值，在短期内有助于外汇占款增量的回升。11月债券供给压力减轻，发行量将低于4,000亿元，处于全年较低水平，尤其是国债和政策性银行债的净增量几乎为零。(完)

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