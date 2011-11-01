《交易视点》中国可转债驱动力债股交替,短期行情转入震荡--中金

路透上海11月1日电---中国大型投行--中金公司最新可转债策略月报认为，总体来看，股市底部、转债绝对价位和估值低决定我们仍看好转债市场大趋势。从回报驱动力角度，股市将是主要变量，中长期机会大于风险，但来自于供求、债底等方面的推动力在减弱甚至消失。

短期看，股市有可能继续冲高後震荡整固，转债估值修复也将告一段落并进入阻力区域，债市机会成本降低但仍存在，转债市场短期表现可能逐步转入震荡，方向性不强，持有中待涨还是主流选择，仓位宜控制在中性及偏上位置。

由于转债市场择券空间有限，博弈股市拐点的目标已经达到，股票投资者可以考虑撤出。

报告并指出，近期转债市场绝地逢生的表现，又给转债投资者带来深刻、生动的一课。从操作思路上来看，左侧越跌越买、金字塔建仓再一次被证明是恰当的选择。

转债市场已经处于右侧。而经过近期反弹，转债价格开始脱离底价支撑，安全边际略有降低，估值有所修复。不过，目前转债市场的估值水平仍处于历史底部区域，仍具有吸引力。不少转债继续上涨将遭遇阻力区域。投资者情绪和结构也在发行微妙变化，从短期供求角度看，推动转债估值上移的动力有所减弱。

从三季报披露的基金持仓情况看，债基前期减持转债是赎回和主动降低仓位两方面因素共同作用的结果，後续提升仓位空间不大，增量资金也不多。转债市场後续能否突破阻力区域并迎来大级别机会更加倚重股市。

股市方面，我们前期周报已经提到，近期的反弹主要源自于政策层面好转，加上欧债危机阶段性喘息和技术性反弹要求。我们认为，2,300点已经逐步成为市场认可的“政策底”，“市场底”会不会更低关键还是要看宏观经济下滑的程度。

当然，投资者对政策转向还不能有过高的预期，放松的节奏仍可能取决于经济下滑程度，货币政策取向是关键。短期股市继续短暂冲高後有巩固要求，这种震荡有以时间换空间的意味，前期低点成为支撑位，中长期看机会仍大于风险。

转债公司三季报业绩，只有美丰出现超预期表现，工行等表现稳健，还难以期待有正股独立行情的个券。

石化转债释放转股价修正超预期重大利好。但修正幅度存在很大变数，市场反应较为理性。该转债将在猜疑修正幅度中度过未来一个半月的交易时间。11月份转债市场可能还面临质押回购放开、民生上会两个事件性冲击。(完)

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