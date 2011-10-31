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亚洲 | 2011年 10月 31日 星期一 15:46 BJT

〔表格〕外资在韩国股市买超1,302亿韩元,为连续第三日买超

路透首尔10月31日电---韩国证券交易所周一公布,截至0720GMT,外资当日在韩国股市.KS11买超1,302亿韩元.

以下为三大类投资人单日买卖超记录(单位为10亿韩元,负值代表卖超):

日期 外资 机构投资人 散户

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10月31日 130.2 -262.7 247.3

10月28日 471.3 252.6 -667.9

10月27日 171.4 208.1 -508.8

10月26日 -95.9 49.5 -51.4

10月25日 394.6 -189.0 -178.9

10月24日 178.0 285.0 -736.8

10月21日 -264.1 210.6 26.3

10月20日 -113.4 5.5 90.6

10月19日 -31.4 -110.2 59.6

10月18日 145.9 230.7 212.3

10月17日 250.5 45.5 -359.3

10月14日 42.9 69.0 -102.1

10月13日 442.1 -171.5 -189.8

10月12日 -3.1 230.1 -58.3

10月11日 329.9 206.3 -595.7

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本月以来 1,647.3 1,964.0 -3,760.9

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今年以来 -4,978.9 6,580.6 -16.0

------------------------------------------------- (完)

--编译 洪曦;审校 田建华

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