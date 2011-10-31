〔表格〕外资在韩国股市买超1,302亿韩元,为连续第三日买超

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透首尔10月31日电---韩国证券交易所周一公布,截至0720GMT,外资当日在韩国股市.KS11买超1,302亿韩元.
以下为三大类投资人单日买卖超记录(单位为10亿韩元,负值代表卖超):
日期 外资 机构投资人 散户
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10月31日 130.2 -262.7 247.3
10月28日 471.3 252.6 -667.9
10月27日 171.4 208.1 -508.8
10月26日 -95.9 49.5 -51.4
10月25日 394.6 -189.0 -178.9
10月24日 178.0 285.0 -736.8
10月21日 -264.1 210.6 26.3
10月20日 -113.4 5.5 90.6
10月19日 -31.4 -110.2 59.6
10月18日 145.9 230.7 212.3
10月17日 250.5 45.5 -359.3
10月14日 42.9 69.0 -102.1
10月13日 442.1 -171.5 -189.8
10月12日 -3.1 230.1 -58.3
10月11日 329.9 206.3 -595.7
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本月以来 1,647.3 1,964.0 -3,760.9
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今年以来 -4,978.9 6,580.6 -16.0
------------------------------------------------- (完)
--编译 洪曦;审校 田建华
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。