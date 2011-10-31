〔中国债市〕人民币利率互换短端略降,因对跨月後流动性预期趋于好转

路透上海10月31日电---中国人民币利率互换(IRS)周一短端略降,而中长端变化并不明显.因市场对月底後的资金面预期有所好转.

今日银行间市场隔夜及七天期质押式回购利率止升走低.北京时间15:52,一天期品种CN1DRP=CFXS加权利率下跌逾20个基点(bp),降至4.7%附近.

北京一银行交易员称,今日IRS短端跌势相对明显,因对"宏观政策微调的预期还在,而且11月大家觉得(资金面)不会一直紧张."

中国国务院周六召开常务会议,重申要注重政策的针对性、灵活性和前瞻性,适时适度进行预调微调,同时明确指出要坚定不移地搞好房地产调控.[ID:nCN1184592]

以下为路透中国人民币利率互换(IRS)部分报价CNIRSFIX01(基于七天回购利率,单位为百分比):

三个月 一年 三年 五年 七年

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周一 3.8100/3.9450 3.5907/3.6779 3.5571/3.6457 3.6200/3.7100 3.5783/3.8600

周五 3.8320/3.9540 3.6308/3.7167 3.5850/3.6700 3.6417/3.7317 3.5820/3.8940

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变动 -0.0220/-0.0090 -0.0401/-0.0388 -0.0279/-0.0243 -0.0217/-0.0217 -0.0037/-0.0340

注:以上数据均为按季度计算报价

利率互换(掉期)是交易双方将同种货币不同利率形式的资产或者债务相互交换.债务人通过利率掉期,将其自身的浮动利率债务转换为固定利率债务,或将固定利率债务转换为浮动利率债务的操作,利率互换不涉及债务本金的交换.

中国外汇交易中心统计数据显示,2011年9月人民币IRS成交的名义本金总额为2,853.31亿元人民币,较8月的3,601.99亿元减少约两成.2006年2月中国人民银行推出人民币利率互换交易试点後,当年每月平均成交不超过30亿元.(完)