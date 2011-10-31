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亚洲 | 2011年 10月 31日 星期一 16:14 BJT

〔亚洲橡胶〕TOCOM期胶下跌,受累于欧洲危机忧虑

路透曼谷10月31日电---东京期胶周一下跌,追随股市和油价的跌势.交易员表示,市场再度担心欧洲解决债务危机的计划,对价格构成拖累.

东京工业品交易所(TOCOM)指标4月期胶<0#JRU:>小跌1.3日圆,结算价报每公斤307.9日圆.

上海1月期胶SNRF2下跌710元人民币,收报每吨27,105元人民币.

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