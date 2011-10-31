〔亚洲橡胶〕TOCOM期胶下跌,受累于欧洲危机忧虑

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透曼谷10月31日电---东京期胶周一下跌,追随股市和油价的跌势.交易员表示,市场再度担心欧洲解决债务危机的计划,对价格构成拖累.
东京工业品交易所(TOCOM)指标4月期胶<0#JRU:>小跌1.3日圆,结算价报每公斤307.9日圆.
上海1月期胶SNRF2下跌710元人民币,收报每吨27,105元人民币.
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。