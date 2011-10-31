〔日本经济〕日圆升值对日本经济有利有弊,对出口影响很大--央行总裁

英国财政：2020年下次全国大选前，税务负担将升至逾30年最高--IFS
路透伦敦2月7日 - 一大型智库周二表示，到了2020年下次全国大选的时候，英国税务负担将升至逾30年来最高，因政府试图在退出欧盟的同时缩减借款。
路透日本大阪10月31日电---日本央行总裁白川方明周一称:
* 日圆升值对日本经济有利有弊
* 央行并不根据每日的汇率变动来执行政策
* 日圆升值对出口和企业营收影响很大
* 正在聚焦日本经济的下行风险
* 汇市干预将对市场产生重大影响
* 日本针对汇市的行动基于这样的G20共识,即不乐见过度无序的汇率波动
* 从名义角度讲,日圆汇率算不上太高
* 正在密切关注汇市波动,将其视为影响日本经济和物价前景的关键因素之一(完)
路透伦敦2月7日 - 一大型智库周二表示，到了2020年下次全国大选的时候，英国税务负担将升至逾30年来最高，因政府试图在退出欧盟的同时缩减借款。
路透华盛顿2月6日 - 美国商品期货交易委员会(CFTC)周一下令，福汇(FXCM)、母公司福汇控股、及两名创始合伙人Dror Niv与William Ahdout需支付700万美元，以和解欺诈外汇散户的指控。
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