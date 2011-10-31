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市场报道 | 2011年 10月 31日 星期一 16:41 BJT

〔日本经济〕日圆升值对日本经济有利有弊,对出口影响很大--央行总裁

路透日本大阪10月31日电---日本央行总裁白川方明周一称:

* 日圆升值对日本经济有利有弊

* 央行并不根据每日的汇率变动来执行政策

* 日圆升值对出口和企业营收影响很大

* 正在聚焦日本经济的下行风险

* 汇市干预将对市场产生重大影响

* 日本针对汇市的行动基于这样的G20共识,即不乐见过度无序的汇率波动

* 从名义角度讲,日圆汇率算不上太高

* 正在密切关注汇市波动,将其视为影响日本经济和物价前景的关键因素之一(完)

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