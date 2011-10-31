〔中国贸易〕商务部公布明年钨、钼和锡等工业品出口配额,较今年略减

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透北京10月31日电---中国商务部周一公布2012年农产品和工业品出口配额量,其中钨、锑、钼和锡等工业品出口配额量均较今年略减,碳化硅出口配额不变.
公告显示,2012年钨及钨制品(金属量)出口配额量为1.54万吨,今年为1.57万吨;锡及锡制品为1.8万吨,今年为1.89万吨;
2012年锑及锑制品的出口配额量为5.94万吨,今年为6.03万吨;钼为2.5万吨,今年为2.55万吨;铟为231吨,今年则为233吨.
而碳化硅的出口配额量则维持不变,仍为21.6万吨.
此外,商务部还公布了2012年活大猪、活中猪、活牛以及活鸡等农产品的出口配额量.(完)
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--发稿 李文科; 审校 张喜良
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。